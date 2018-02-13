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أستانة-الرسالة نت

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف، الثلاثاء، أن الجولة التاسعة من اجتماعات أستانة الخاصة بالأزمة السورية، والتي كانت مقررة الشهر الحالي، "تأجلت إلى أجل غير مسمى".

وفي تصريح صحفي عقب جلسة للحكومة، عبد الرحمنوف: "حصلنا على معلومات من زملائنا الروس مفادها أن الدول الضامنة لعملية أستانة وهي روسيا وتركيا وإيران، تنوي عقد لقاء لوزراء خارجيتها في إطار العملية، وقد يجري هذا اللقاء في أستانة".

وأوضح المسؤول الكازاخستاني أن "تاريخ وأجندة اللقاء لم يتم تحديده بعد، إلا أنه من الممكن أن يعقد خلال آذار/مارس المقبل، يعقبه إجراء الجولة التاسعة من اجتماعات أستانة".

وكانت الجولة الثامنة من المحادثات، اختتمت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام.

عربي 21