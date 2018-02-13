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رام الله - الرسالة نت

صعدت معدلات البطالة في السوق الفلسطينية إلى 27.4 بالمائة خلال العام الماضي (2017)، ارتفاعا من 26.9 بالمائة في العام السابق له (2016).

وأورد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377.3 ألف فرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشهد نسب البطالة تفاوتا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 18.1 بالمائة في الضفة الغربية، و43.6 بالمائة في قطاع غزة.

وبلغ عدد العاطلين من العمل في الضفة الغربية 157.1 ألفا، بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220.2 ألف عاطل من العمل.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 11 عاما، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

تقرير الإحصاء الفلسطيني أشار إلى أن عدد المشاركين في القوى العاملة عام 2017 بلغ 1.375 مليون فرد، منهم 870 ألفا في الضفة الغربية، وقرابة 505 آلاف فرد في غزة.

وسُجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20 ـ 24 عاما في فلسطين، بنسبة بلغت 44.6 بالمائة في 2017.

وتنفذ الحكومة الفلسطينية منذ 2015 عملية ضبط في التعيينات الحكومية، في محاولة لترشيد فاتورة رواتب الموظفين العموميين التي بلغت في 2017 نحو 7 مليارات شيكل (ملياري دولار أمريكي).

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