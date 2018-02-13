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لندن- الرسالة نت

تراجعت العملات الرقمية بقيادة عملة "بيتكوين" بعد تقارير إخبارية رجحت مزيدا من التحركات التنظيمية في الصين لتضييق الخناق على تداول الأصول الافتراضية واستخداماتها.

وخلال تعاملات الثلاثاء، انخفض سعر عملة "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 3.40 بالمئة إلى 8589 دولارًا، بعدما اقتربت من حاجز التسعة آلاف دولار في تعاملات الاثنين.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.35 بالمئة إلى 843 دولارًا، وهبطت عملة "ريبل" بنسبة 2.40 بالمئة إلى 1.06 دولار، كما انخفض سعر عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 4.95 بالمئة إلى 1230 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 420 مليار دولار، بعدما سجلت 435 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات، بخسائر تتجاوز نحو 15 مليار دولار خلال الساعات الماضية.

ويأتي ذلك بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي قالت فيها إنه لا مفر من تنظيم العملات الرقمية وإخضاعها للرقابة.

وحذر مشرعون في أوروبا من استمرار التعامل في سوق العملات الرقمية الإلكترونية، مؤكدين أنها تشمل مخاطر كبيرة وتهدد المستثمرين في جميع العملات.

عربي 21