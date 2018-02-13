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الرسالة نت - وكالات

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـريال مدريد، مقارنة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "الميرينغي"، وذلك قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "رونالدو حقق الكثير من الأمور غير المعقولة، لقد فاز بالكرة الذهبية 5 مرات، لذا لا يمكن المقارنة بينهما في الوقت الجاري".

وأضاف "نحن نتحدث عن لاعبين رائعين في صفوف الفريقين، لكنها ليست مباراة رونالدو ونيمار فقط".