تصغير الخط تكبير الخط

مؤمن مقداد-ترجمة خاصة

أعلن موقع مفزاك لايف العبري، عن مقتل جنديين (إسرائيليين) مساء الثلاثاء وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة في حادث سير لجيب عسكري على الطريق السريع 6 جنوب مفترق نيتساني عوز.

حيث وصلت طواقم الاسعاف "الإسرائيلي" الى الموقع وعملت على توفير الرعاية الطبية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات بواسطة طائرة هليكوبتر بعدما وصلوا إلى مكان الحادث.

وقال باراك هيفروني أفراد الإسعاف إن عندما وصلنا إلى الموقع، لاحظنا حادث خطير جدا رأينا شاحنة وثلاث مركبات مصدمة.

وذكر هيفروني أن إحدى المركبات كان هناك شاب فاقد الوعي ويعاني من إصابة خطيرة بجانبه في السيارة اخر فاقد الوعي وفي السيارة الاخرى كان هناك العديد من المصابين وقدمنا ​​لهم العلاج الطبي.