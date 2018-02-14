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مؤمن مقداد-ترجمة خاصة

أوصت شرطة الاحتلال مساء الثلاثاء، بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمتي الرشوة وخيانة الأمانة في القضية (1000،2000).

وأشارت صحيفة هارتس (العبرية)، إلى أن التهمة الأولى تتناول تلقي نتنياهو رشوة في الملف المعروف باسم "1000"، إلى جانب التهمة الثانية التي تشير إلى مفاوضات عقد رشوة بين نتنياهو ورجل الاعمال الاسرائيلي موسى أرنون.

وذكرت الصحيفة أن في "قضية 1000" أن نتنياهو وزوجته سارة يشتبه في الحصول على "هدايا غير مشروعة" وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان.

وبينت أن "قضية 2000" تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

وتوقعت أن يكون يائير لابيد رئيس حزب يوجد مستقبل بمثابة شاهد رئيسى ضد رئيس الوزراء فترة عمل لابيد وزيرا للمالية

والجدير ذكره أن محكمة العدل الإسرائيلية العليا، رفضت الالتماس المقدم ضد نشر وتوجيه توصيات الشرطة في ملف التحقيق في نتنياهو.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ ديسمبر/ كانون ثاني 2016، 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين "1000" و"2000".

وبحسب ما نقلته صحيفة، إنه "بعد عام ونصف من التحقيقات، أعلنت الشرطة توصياتها بتوجيه التهم إلى نتنياهو في قضيتي الفساد".

مع العلم أن نتنياهو سيرد الليلة على توصيات في خطاب سيلقيه من مقر اقامته في القدس.