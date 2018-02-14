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الرسالة نت - وكالات

أنهى المهاجم هاري كين نجم توتنهام، نظافة شباك المخضرم جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقبل هدف كين الذي جاء في الدقيقة 35، كان بوفون قد حافظ على نظافة شباكه لمدة 694 دقيقة متواصلة، سواء مع يوفنتوس أو مع منتخب إيطاليا.

وتعود آخر مرة اهتزت فيها شباك الحارس, إلى لقاء إيطاليا والسويد في الملحق المؤهل لنهائيات المونديال، في نوفمبر الماضي.

وأصبح كين أفضل هداف من حيث الأرقام في جميع البطولات بالدوريات الأوروبية الكبرى، برصيد 33 هدفا.