تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

طلب نادي برشلونة من لاعبه الجديد فيليب كوتينيو الحصول على الجنسية البرتغالية عن طريق زوجته, من أجل إتاحة مكان بقائمة النادي "الكتالوني" للتعاقد مع البرازيلي أرثور هنريكي ميلو لاعب وسط غريميو البرازيلي.

وانضم البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة الصيف الماضي، قادما من ليفربول مقابل 160 مليون يورو في صفقة تاريخية للناديين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, إن إدارة برشلونة تسعى لحصول كوتينيو على الجنسية البرتغالية عن طريق زوجته "آيني" التي تحمل نفس الجنسية، لإتاحة مكان للاعب آخر من خارج دول الاتحاد الأوروبي وهو ميلو.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن إحدى وسائل الحصول على الجنسية البرتغالية، هو أن يكون قد مرّ على زواج الشخص من برتغالية مدة 3 سنوات، وهو ما يتحقق مع كوتينيو الذي تزوج من آيني في عام 2012.

واختتمت الصحيفة المقربة من برشلونة تقريرها, بالتأكيد على أن برشلونة يحاول تكرار نفس السيناريو الذي فعله مسبقا مع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم الفريق، الذي حصل على جواز سفر إيطالي كون زوجته إيطالية.