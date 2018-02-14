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الرسالة نت - وكالات

حقق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما غائبا منذ 19 عاما في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله في كل مباريات السيتي التي خاضها خارج ملعبه بالنسخة الحالية من المسابقة.

وسجل أغويرو الهدف الثالث لمانشستر سيتي في مباراته ضد بازل السويسري، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليصل إلى 4 أهداف مع فريقه بمبارياته خارج ملعبه، وهو أول لاعب يحقق هذا الرقم مع داويت يورك، الذي سجله مع مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999.

وقبل مواجهة بازل، كان أغويرو قد سجل 3 أهداف في مبارياته خارج ملعبه بمرحلة دور المجموعات من دوري الأبطال هذا الموسم، بواقع هدف في مرمى فينورد الهولندي، وآخر في مرمى نابولي الإيطالي، وثالث في مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني.

وشارك أغويرو في 33 مباراة مع السيتي بكل البطولات هذا الموسم قبل مواجهة بازل، ونجح خلالهم في تسجيل 28 هدفا وصنع 5 أهداف.