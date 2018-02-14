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الأراضي المحتلة-الرسالة نت

سجل مؤشر قطاع الاستثمار والتأمين والصناعة ارتفاعًا تجاوز نسبة 1% في تداولات يوم الثلاثاء، وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعًا بنسبة 0.77%.

ووصلت قيمة تداولات البورصة لحوالي 2.3 مليون دولار، وقاد سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" تداولات اليوم بقيمة 243 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 586.56 نقطة، مرتفعا 4.49 نقطة عن جلسة الأمس، مدعوما بارتفاع كل مؤشراته.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.61%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.54%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.06%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 818 ألف سهم، في 204 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 23 سهما، ارتفع منها سهم 13 شركة، وانخفض منها سهم 4 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات الرابحة كانت: التأمين الوطنية، والبنك الوطني، ومصانع الزيوت النباتية، والعالمية المتحدة للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والمجموعة الأهلية للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، ومطاحن القمح الذهبي، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار.

وتراجع سهم شركات بنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين لصناعات اللدائن.

كما استقر سهم شركات بنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، ومصانع الشرق للالكترود، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، والوطنية لصناعة الكرتون، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.