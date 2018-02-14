تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

ذكر موقع طقس فلسطين اليوم الأربعاء، أن الجو غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم غد الخميس فيكون غائم كليا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.