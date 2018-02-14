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الضفة المحتلة - الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أكثر 14 شابا من مناطق بيت لحم ونابلس وجنين والقدس، واقتحمت منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا في جنين.

وأفاد شهود عيان في بلدة بيت دجن شرق نابلس أن دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب مروان عماوي بعد دهم منزله.

وفي بيت لحم، اعتقلت سلطات الاحتلال الشاب محمد سميح عزية من بلدة الدوحة، ومحمد الكامل وداوود اليم وشادي البداونة من مخيم عايدة، كما اقتحم منازل المواطنين في منطقة السماقة ببلدة بيت فجار عقب اقتحامها. كما اعتقلت الشاب محمود أحمد طقاطقة ٢٠ عاما من منزله في منطقة السماقة ببيت فجار.

واعتقلت قوة احتلالية الأسير المحرر وسام حنون، بعد مداهمة وتفتيش منزله في مخيم جنين والشاب علاء أبو الرب "١٧ عاما"، بعد مداهمة منزل ذويه في الحارة الشرقية من جنين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا ونجله الشهيد القسامي حمزة في مخيم جنين.

واقتحمت بلدة الرام شمال القدس وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عدد من الشبان عرف منهم حتى الآن: فرج ادريس، وعدي مطور وهيثم عياد وأدهم جفال ومحمود جفال من أبو ديس. وقصي أبو عليا من بلدة المغير شرق رام الله ومحمد مرشود من الأمعري.

واعتقلت سلطات الاحتلال ضياء شواهنة من بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية وصادر جنود الاحتلال مركبة من بلدة حلحول شمال الخليل.

وهاجم مستوطنين منازل القرية في حارة الخنادق بعصيرة القبلية جنوب نابلس.