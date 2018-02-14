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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناول الاعلام العبري صباح اليوم الأربعاء، عدة مواضيع، أهمها وصية الشرطة (الاسرائيلية) بمحاكمة نتنياهو.

هآرتس

توصي الشرطة بمحاكمة نتانياهو بالرشوة في القضيتين 1000 و 2000

نتنياهو: أعمل من أجل الدولة وليس للسيجار وليس للشهرة

رد فعل نتنياهو ليس أقل خطورة من نتائج التحقيق

رفضت اللجنة الداخلية النقاش مع مفوض الشرطة حول سلوك الشرطة خلال استجواب نتنياهو

سيكون يائير لابيد كشاهد رئيسي ضد نتنياهو في القضية

يديعوت أحرونوت

اعتقلت قوات الاحتلال خلال الليل 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة وذخيرة ومصادرة آلاف الشواكل كانت مخصصة لدعم العمليات

حدد الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من سيناء

غاباي: "يجب على رئيس الوزراء أن يعلن استقالته فورا"

الحادث المميت على الطريق السريع 6: تم اعتقال سائق الشاحنة لاستجوابه

مسؤول سوري: جهزنا مفاجأة كبيرة "لإسرائيل في أي هجوم قادم

الولايات المتحدة: عدة جرحى في حادث إطلاق النار في ولاية يوتا

وافق الكنيست في قراءته الأولى على ميزانية الدولة لعام 2019

معاريف

اعتقلت قوات الجيش 18 فلسطينيا مطلوبا في الضفة الغربية

الحادث المميت على الطريق السريع 6: تم القبض على سائق الشاحنة للاحتجاز الاحتياطي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القتلى في حادث طريق على الطريق السريع 6 هم جنود

مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض طلب عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة "يوسف جبارين" بزيارة الفتاة عهد التميمي

الرئيس الفرنسى: سنهاجم سوريا اذا استخدمت الاسلحة الكيماوية

أرون حزان: "إذا اتهم نتنياهو سأؤيد قائد جديد"

"إسرائيل" هيوم

ألقي القبض على سائق الشاحنة الذي كان ضالعا في حادث قتل فيه جنديان من قوات الجيش الإسرائيلي

نتنياهو: تم ممارسة ضغط هائل ضدي وفتح ما لا يقل عن 15 تحقيقا لإخراجي من السلطة وكلها، دون استثناء، انتهت بلا شيء

سوف يجتمع "مجلس الإفراج المشروط" في غضون شهر لمناقشة إمكانية الإفراج عن الجندي "إلؤور أزارياه"

اعتقال فلسطيني عند محكمة سالم ضبط بحوزته قنبلة انبوبية

وفاة الأمير الدنماركي عن عمر 83

القناة 7 العبرية

اعتقل الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا مطلوبا في الضفة

الحادث المميت على الطريق السريع 6: اعتقال سائق الشاحنة

سمح بالنشر : مقتل جنديين إسرائيليين في حادث السير الذي وقع اليوم على الطريق السريع 6

تمت الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2019 في القراءة الأولى

إضراب في مستشفيات غزة

مسؤول أمريكي كبير: البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو تهديد وجودي

القناة 12 العبرية

مقتل جنديين من جولاني في حادث سير على الطريق السريع 6

كاحلو حول التوصيات ضد نتنياهو: فقط المستشار القانوني هو من سيحدد

افي غاباي : انتهى عهد نتنياهو

شركة رافائيل الإسرائيلية ستبيع صواريخ سبايك إلى لاتفيا ضمن صفقة بقيمة 108 مليون يوروالموافقة على ميزانية 2019 بالقراءة الاولى

القناة 14 العبرية

مقتل جنديات من جولاني في حادث بين 4 سيارات على الطريق السريع 6

على الرغم من الهجمات القاتلة , تشير بيانات الشاباك إلى انخفاض أكثر من 50% في العمليات الفلسطينية خلال يناير مقارنة بديسمبر

المجندة في جنين: "الشرطي الفلسطيني أنقذنا"

سوريا: سنفاجي "اسرائيل" في المرات القادمة

تم تحديد إطلاق صاروخ من سيناء نحو الجنوب ولم يتم تنشيط صافرات الإنذار لأن الصاروخ كان موجها نحو منطقة مفتوحة

نتنياهو حول التوصيات: "الحقيقة ستخرج"

والا العبري

الوزير جلعاد إردان: سأواصل دعم رئيس الوزراء ودعم قيادته

إدلشتاين حول توصيات الشرطة: "أقترح على الجميع عدم التحمس"

لبيد : لا يمكن لنيتانياهو الاستمرار فى العمل كرئيس للوزراء

الجيش الإسرائيلي: تم تحديد عملية إطلاق صاروخ من سيناء إلى "إسرائيل"

الحادث على الطريق السريع 6: بغعد خروجه من المشفى - اعتقال سائق الشاحنة

العضو في البرلمان التونسي "عمار عمروسية" قام بتمزيق العلم الإسرائيلي خلال نقاش وهاجم حكومته متهما إياها بأنها تتعاون مع "إسرائيل"

تمت الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2019 في القراءة الأولى