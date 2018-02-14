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دبي - الرسالة نت

أشار التقرير اليومي الصادر عن شركة "آي سي أم كابيتال" أن الدولار تراجع أمام العديد من العملات الرئيسية الأخرى، عقب انتعاش سوق الأسهم الأمريكية والذي تراجع الأسبوع الماضي بنحو 5%. فيما يترقب المتداولون تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر اليوم الأربعاء، والذي سيكون له تأثير كبير على سياسة رفع معدلات الفائدة، حيث من شأن البيانات القوية غير المتوقعة أن تحفز الأسواق وتزيد من عمليات البيع.

تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.34% ليلامس مستويات 89.70 نقطة.

اليورو

ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو .42%، ليلامس مستويات 1.2342 دولار، مستفيدا من ضعف الدولار.

الإسترليني

ارتفع الإسترليني بنحو 0.43%، ليلامس مستويات 1.3899 دولار. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق مؤشر مبيعات المستهلك البريطاني، والذي من المتوقع أن يلامس مستويات 2.9%، مقارنة بالقراءة السابقة 3.0%.

الين

تراجع الدولار أمام الين ليلامس أدنى مستويات له في 5 أشهر، عقب استقرار الأسواق المالية بعد تعثرها خلال الفترة الماضية. لكن في المقابل، لا تزال أنظار المتداولين تتجه صوب تقرير التضخم الأمريكي والذي سيكون له تأثير كبير على العملة الأمريكية. تراجع الدولار أمام الين بنحو 0.91%، ليلامس مستويات 107.67 ين.

الذهب

ارتفع الذهب صباح اليوم، مستفيدا من تراجع الدولار، حيث لا تزال أنظار المستثمرين تتجه صوب تقرير التضخم الأميركي بشهر يناير، للتعرف على المزيد حول سياسة الفدرالي بشأن معدلات الفائدة. ومن شأن تزايد المخاوف حول بيانات التضخم أن تزيد الذهب زخمًا ملحوظًا باعتباره ملاذا آمنا، لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ. ارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل 2018 بنحو 0.35% لتلامس مستويات 1,331.00 دولار.

النفط

وفي وقت سابق من اليوم، انتعشت أسعار النفط، مدعومة بارتفاع الأسهم العالمية وبتزايد اهتمام المداولين بالبيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر اليوم وغدا. فيما تترقب الأسواق بيانات مخزونات النفط الأمريكية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط قليلا 0.02% لتلامس مستويات 59.030 دولار، فيما ارتفعت عقود خام برنت الآجلة تسليم مارس بنحو 0.29%، لتلامس مستويات 62.77 دولار.