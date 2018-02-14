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لندن - الرسالة نت

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ان النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي سيتطلب توظيف أكثر من 600 ألف طيار في العالم بحلول العام 2036، وهو رقم يمثل تحديا كبيرا بالنظر خصوصا الى شيخوخة السكان.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة فانغ ليو أمام مجلس العلاقات الدولية في مونتريال ان عدد الرحلات التجارية والركاب يتضاعف كل 15 سنة ولكن اليد العاملة المتوفرة في هذا القطاع "تتقلص".

وأضافت أن هذا النمو يمثل تحديا بسبب عوامل عديدة أبرزها "الشيخوخة المحتومة للسكان وانخفاض الولادات وعوامل اخرى" مثل "انجذاب المواهب المستقبلية الى قطاعات اخرى في التقنية العالية".

وشددت الأمينة العامة لهذه المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على أنه يتعين بالتالي على قطاع النقل المدني أن "يبذل قصارى جهده لاجتذاب العمال المهرة الذين يحتاج اليهم والاحتفاظ بهم خلال العقود المقبلة"، لا سيما وأن تقديرات ايكاو تشير إلى أنه بحلول العام 2036 سيحتاج القطاع الى "ما لا يقل عن 620 ألف طيار" لتشغيل الطائرات التجارية التي تزيد سعتها عن 100 راكب.

وأوضحت ليو ان "80% من هؤلاء الطيارين سيكونون طيارين جددا لا يطيرون حاليا".