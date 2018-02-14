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الكويت- الرسالة نت

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، عن تخصيص بلاده ملياري دولار، مناصفة بين قروض وفرص استثمار في العراق.

جاء ذلك لدى افتتاح الصباح، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب).

وقال أمير الكويت في كلمة الافتتاح، إن القرض بقيمة مليار دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومليار دولار أخرى للاستثمار في الفرص الاستثمارية بالعراق.

وانطلقت في الكويت، منذ الإثنين الماضي، أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بعقد مؤتمرات للمنظمات غير الحكومية، بينما بدأ اليوم الاجتماع الوزاري الرئيسي، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، تسعى للحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي سيطرحها العراق في المؤتمر.

وقال أمير الكويت، إن أمن واستقرار العراق يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت والمنطقة.

وأضاف "ما يواجهه عالمنا اليوم من أزمات وتحديات، يتطلب من المجتمع الدولي عملا جماعيا وتحركا شاملا وعلى كل المستويات".

وتابع "ما نشهده اليوم من حشد دولي واسع على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص، إنما يمثل اعترافا من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق، في مواجهته للإرهاب، وسعيا من المجتمع الدولي لمكافأته على تلك المواجهة".

ويهدف العراق للحصول على استثمارات بقيمة تعادل 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة جراء ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.