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الرسالة نت - وكالات

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الرائد السعودي, بسبب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق والمعار للنادي السعودي.

وكان شيكابالا قد رحل للرائد السعودي مطلع الموسم الجاري, على سبيل الإعارة من الزمالك.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "الرائد لم يرسل لنا القسط الأخير من صفقة اللاعب، وهذا أمر مؤسف للغاية، لقد حصلنا على 18 مليون جنيه من تركي آل الشيخ من قبل، هل يعقل أن الرائد به أزمة مالية؟!".

وأضاف: "لا نريد أن نصعد الأمور ونتجه للاتحاد الدولي حفاظا على موقف شيكابالا مع الفريق".

واختتم: "ما تردد عن رغبة إيهاب جلال في قيد شيكابالا إفريقيا مع الزمالك عار تماما من الصحة، ننتظر موقفه بعد نهاية الموسم وسنرى هل سيعود أم لا؟".