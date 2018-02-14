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الرسالة نت - وكالات

حقق الإيفواري سيرج أورييه مدافع توتنهام، رقما سلبيا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، بعدما ارتكب خطأ ضد البرازيلي دوغلاس كوستا خلال مباراة يوفنتوس, في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وأصبح أورييه، وفقا لحساب "أوبتا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اللاعب الوحيد الذي تسبب في احتساب ركلتي جزاء ضد فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتسبب اللاعب في ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت ضد توتنهام أمام يوفنتوس، لكن تصدى لها الفرنسي هوغو لوريس حارس "السبيرز"، علما أن ركلة الجزاء الأولى التي تسبب فيها كانت أمام ريال مدريد في دور المجموعات.

يشار إلى أن أورييه انتقل من باريس سان جيرمان إلى توتنهام مطلع الموسم الحالي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.