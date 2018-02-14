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الرسالة نت - لمراسلنا

أوقفت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، التنسيق لإدخال كافة أنواع البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم" اليوم الأربعاء وغدٍ الخميس، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية.

وتوجهت الشاحنات التي تنقل البضائع صباح اليوم، من معبر كرم أبو سالم جنوبا إلى حاجز بيت حانون/ إيرز شمالا بمسير احتجاجا على الحصار (الإسرائيلي)، وفق دعوة لشركات النقل.

وخرجت الشاحنات من "شارع 10" جنوب مدينة غزة تجاه شارع صلاح الدين حتى معبر بيت حانون لغاية حاجز (٥-٥).

ونظم سائقو 150 شاحنة تجارية تابعة للقطاع الخاص في غزة الأسبوع الماضي مسيرا انطلق من مفترق "الشهداء" حتى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني غرب المدينة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع حجم الشحنات الموردة من معبر "كرم أبو سالم" الحدودي.

وكان يبلغ نصيب الشاحنة الواحدة من (15-20) نقلة شهريا، أما اليوم فقد تراجع العدد إلى 3 نقلات فقط، وفق أصحاب تلك الشاحنات.