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الرسالة نت – محمود هنية

نفى القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو، الأنباء الإعلامية التي تحدثت عن ترحيل السلطات المصرية لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وعدم السماح له المشاركة في اللقاءات التي تعقدها الحركة مع المسؤولين المصريين.

وقال النونو في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إنّ القيادي أبو مرزوق لم يصل القاهرة أساسًا، كما أنه لم يكن مشاركًا في لقاءات الحركة مع المسؤولين المصريين.

وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية قد قالت إن السلطات المصرية رحلت أبو مرزوق إلى الدوحة، بذريعة عدم وجود تنسيق مسبقا لموعد زيارته.

ويواصل وفد حركة "حماس" اللقاءات مع المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات العامة، الذي يتولى الوساطة بين الحركة و "فتح" في ملف المصالحة.

والتقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي يتزعم وفد الحركة الزائر للقاهرة، بوزير المخابرات المصرية المكلف سامح كامل.

واستعرض هنية في لقاءاته مع الوفد المصري ملفات القضية الفلسطينية الرئيسية وخاصة القدس وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة لـ"إسرائيل" إضافة الى ملفات المصالحة والوضع الإنساني في غزة، وفقا لما كشفه خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة والمشارك في وفد الحركة بالقاهرة.