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الرسالة نت - وكالات

حذّر حسام البدري المدير الفني للأهلي المصري, لاعبي فريقه من المباراة المقبلة أمام الأسيوطي سبورت في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب "برج العرب" الجمعة، ويبحث الأهلي عن فوزه الـ11 على التوالي، بينما يتطلع الأسيوطي لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة.

وأشاد البدري في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي بقوة فريق الأسيوطي وجهازه الفني بقيادة لاعب "الأحمر" السابق علي ماهر، الذي يقدّم عروضا مميزة مع لاعبيه منذ انطلاق الدوري وحتى الآن.

وأكد مدرب الأهلي أن مباراة المقاولون العرب التي حقق خلالها فوزا كبيرا (5-2) صفحة وانطوت، مشددا على أن الفريق بدأ في التركيز على مباراته المقبلة ضد الأسيوطي.

وأوضح أنه عقد جلسات مع اللاعبين، لتحفيزهم والمطالبة بضرورة الاستمرار بنفس المستوى والحفاظ على النتائج الإيجابية, وعدم التعثر في أي استحقاق مقبل بالدوري.

وينفرد الأهلي بالصدارة برصيد 60 نقطة, بفارق 14 نقطة أمام الإسماعيلي أقرب ملاحقيه، في المقابل يحتل الأسيوطي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة ولم يتعرض للخسارة في آخر 6 مباريات (فاز في 2 وتعادل 4).