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الرسالة نت-ترجمة خاصة

عارض وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يوم الأربعاء، مقترح بناء جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ غزة قبل حل قضية ضباطه وجنوده الأسرى لدى حركة حماس في القطاع.

وقال ليبرمان في كلمة له بمؤتمر (إسرائيلي)، "أعارض فكرة بناء ميناء في غزة لأن استثمار 10 مليار دولار في ظل حكم حركة حماس يعتبر جائزة للإرهاب، والتخلي عن أسرى الحرب المفقودين بالقطاع".

وأوضح ليبرمان أن قطاع غزة لا يعيش "أزمة إنسانية"، زاعما أن "حماس تستغل هذا الادعاء لممارسة الضغوط على إسرائيل". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2018 سوف نزيل تهديد الأنفاق على حدود غزة.

وفي سياق أخر، قال ليبرمان "إن إيران أعلنت حربًا ضدنا ليس من اليوم بل منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل الحفاظ على أمنها".

وأضاف "أن طهران تواصل رصد مليارات لتطوير الصواريخ وتحاول التموضع في سوريا، مشددًا على أن الاحتلال يعمل كل ما بوسعنا بغية التصدي لذلك".

وأكد عزم "إسرائيل" على منع إقامة مصانع للأسلحة في لبنان، مشيرًا إلى أنهم يستنفذون جميع الطرق الدبلوماسية في هذا ا المضمار، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي.