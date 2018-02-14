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الرسالة نت- محمود هنية

كشفت مصادر مطلعة على الحوارات الجارية في القاهرة بين المسؤولين المصريين مع حركة "حماس" و"فتح"، عن التوصل لتفاهمات مبدئية بين "حماس" والجانب المصري على تسليم الجباية الداخلية للوزارات، والتي تتخذها حكومة "فتح" كذريعة لتخريب المصالحة.

وقالت المصادر لـ"الرسالة نت" إنّ الحركة قدمت موافقة على تسليم الجبايات الداخلية، على أن تلتزم حكومة "فتح" بصرف سلف مالية للموظفين، كما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، في ظل تقديم الوسيط المصري ضمانات بأن تلتزم الحكومة بتطبيق التفاهمات.

وكانت حركة "حماس" قد أبدت موافقة على تسليم كامل الجباية منذ البداية، لكنّ حكومة "فتح" رفضت تقديم ضمانات بصرف السلف المالية كما هو متفق عليه في لقاءات القاهرة.

ورجحّت المصادر بأن تبدأ الحكومة بصرف السلف المالية في شهر مارس المقبل، في حال التزمت فعلا في تطبيق هذه التفاهمات، حيث أبدى الوسيط المصري انزعاجه من "تباطؤ" الحكومة وعرقلتها لتطبيق التفاهمات، ولا سيما المتعلقة بموضوعات "رفع العقوبات واستلام الوزارات ودمج الموظفين وصرف رواتب لهم".

وأكدّت المصادر أن وفدًا أمنيا مصريا سيزور غزة في غضون اسابيع قليلة لمتابعة تنفيذ تفاهمات القاهرة.

وكان الوسيط المصري قد استمع أثناء تواجده في القطاع قبل أن يغادره، الى وزير التربية والتعليم صبري صيدم، أثنى فيها الأخير بطريقة تسلمه الوزارة في غزة.

وسلمت حركة "حماس" إدارة المعابر وجبايتها للحكومة، بموجب تفاهمات المصالحة التي عقدت في القاهرة. ورفضت حكومة "فتح" صرف سلف مالية لموظفي غزة، بحسب ما تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي.

ويواصل وفد حركة "حماس" اللقاءات مع المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات العامة، الذي يتولى الوساطة بين الحركة و "فتح" في ملف المصالحة.

والتقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي يتزعم وفد الحركة الزائر للقاهرة، بوزير المخابرات المصرية المكلف سامح كامل.

واستعرض هنية في لقاءاته مع الوفد المصري ملفات القضية الفلسطينية الرئيسية وخاصة القدس وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة لـ"إسرائيل" إضافة الى ملفات المصالحة والوضع الإنساني في غزة، وفقا لما كشفه خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة والمشارك في وفد الحركة بالقاهرة.