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غزة-الرسالة نت

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية لتعبئة الجهود، وحشد الطاقات الضرورية لتحويل يوم الجمعة المقبل يومًا للغضب الشعبي ضد قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس وقضية اللاجئين، وضد سياسات حكومة نتنياهو.

وأكدت الجبهة في بيان له، الأربعاء، أن الرد العملي على سياسات الاحتلال والإدارة الأميركية يكون بالميدان والمواجهة اليومية، وفي صنع الوقائع الوطنية، ومواجهة وقائع الاحتلال التي يحاول أن يفرضها على الشعب الفلسطيني بقوة الحديد والنار.

وشددت على ضرورة أن تكون عناوين يوم الغضب وشعاراته، دفع السلطة والقيادة الرسمية واللجنة التنفيذية العمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع الاستيطان.

وكذلك مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي، وسحب سجلات السكان والأرض من "الإدارة المدنية" لسلطات الاحتلال، وإحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.

ودعت الجبهة القوى الوطنية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني إلى مشاركتها في احتفالات العيد التاسع والأربعين لانطلاقتها على خطوط الاشتباك مع الاحتلال في القدس وعموم أرجاء الضفة وغزة، وذلك لتعزيز انتفاضة "القدس والحرية".