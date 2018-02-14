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الكويت-الرسالة نت

تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في الكويت بقروض واستثمارات بقيمة 25 مليار دولار، وقوبلت هذه التعهدات بارتياح مشوب بالحذر في ظل مطالبات دولية لبغداد بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي وخالية من الفساد.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعدي إنه جرى اليوم الأربعاء، في اليوم الختامي للمؤتمر التعهد بإجمالي 22 مليار دولار، في حين كان بنك الاستيراد والتصدير الأميركي أبرم أمس مذكرة تفاهم لتقديم قروض للعراق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضاف السعيدي أن إجمالي ما تم التعهد به في المؤتمر يفوق ما كان العراق يريده على المدى القصير، وكانت بغداد تتطلع إلى تعهدات تصل إلى 88 مليار دولار لترميم ما دمرته الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع أن هناك ارتياحا مشوبا بالحذر لما تم التوصل إليه، وقال إن الكثير من المراقبين يرون أن التحدي هو أن على العراق أن يسهل الإجراءات أمام المستثمرين حتى يشعروا ببيئة آمنة لاستثماراتهم.

وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة ألقاها بالمؤتمر بمكافحة الفساد، قائلا إنه الآفة التي وراء الإرهاب، في حين قال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سامي الأعرجي إن بلاده تعرض الاستثمار في أغلب القطاعات من الزراعة إلى النفط.

وفي اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا ستقدم خطوط ائتمان للعراق بخمسة مليارات دولا. بدورها أعربت دولة قطر عن التزامها بدعم إعادة إعمار العراق من خلال تقديم مليار دولار على شكل حزمة قروض واستثمارات للعراق.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ستركز على مشروعات البنية التحتية. كما أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تخصيص بلاده مليار دولار قروضا للعراق ومليار دولار أخرى على شكل استثمارات.

وخلال كلمة في اليوم الختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق، أشاد أمير الكويت بما وصفه بالدور التاريخي للعراق في محاربة ودحر الإرهاب، وشدد على أن استقرار العراق جزء من استقرار الكويت والمنطقة بأسرها، معربا عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي بشكل فاعل في إعمار وبناء العراق.

وفي الإطار نفسه، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق وتمويل الصادرات السعودية إليه، في حين تعهدت الإمارات بمبلغ خمسمئة مليون دولار.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة أربعمئة مليون دولار، ووعدت ألمانيا بتقديم مساعدات قيمتها 350 مليون دولار، ووعدت دول أخرى بمبالغ أقل مثل أستراليا التي عرضت مئة مليون دولار.