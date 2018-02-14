تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

بدا برشلونة مهتما بالتعاقد مع كريستيان إيركسن نجم توتنهام خلال الصيف الماضي، بعد المفاوضات المتعثرة مع ليفربول لضم فيليب كوتينيو، وفقا لتقارير صحافية إسبانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن روبرتو فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة وكشافي النادي، تابعوا إيركسن بصورة قريبة، وكانوا متحمسين للتعاقد معه، لكن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، قرر الانتظار حتى يناير الماضي لضم كوتينيو، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب كان يعلم بصعوبة رحيله عن توتنهام إلى صفوف برشلونة.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة دنماركية، قال إيركسن: "برشلونة فريق عظيم، ولاعبون قلائل الذين يرفضون الانضمام له".

وذكرت الصحيفة أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، كان يريد 225 مليون يورو لبيع إيركسن، بعد انتقال نيمار لباريس سان جيرمان الصيف الماضي.

يشار إلى أن إيركسن انتقل لتوتنهام من أياكس في عام 2013، مقابل 13.5 مليون يورو.