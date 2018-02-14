تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

نفى الصحفي المصري في صحيفة "اليوم السابع" أحمد جمعة، ما تناقلته وسائل الاعلام عن حديثه بشأن المصالحة الفلسطينية، وتأجيل المخابرات المصرية لوفدها بسبب تلاعب حركة فتح.

وقال جمعة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن ما ورد على لسانه بهذا الصدد غير صحيح تماما، ولم يدلي بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية فلسطينية او عربية حول هذا الشأن.

وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن موقع "الشروق الاخباري" زعمه بأن الصحفي جمعة، قد قال إن مراوغة فتح هو سبب إرسال وفد المخابرات لغزة.

وجمعة يعمل في صحيفة "اليوم السابع" ويعتبر من الصحفيين المتخصصين في الشأن الفلسطيني، وأجرى عددًا مهما من المقابلات والتقارير مع زعماء ومسؤولين عرب حول قضايا عربية مختلفة.