تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة-الرسالة نت

قالت حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، إن كل من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 7 من عناصر الكتلة الإسلامية في الجامعات 5 منهم لدى الاحتلال و2 لدى الأجهزة الأمنية.

وذكرت الحركة في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت في جامعة النجاح الوطنية الطالب في كلية الإعلام خالد كوع بعد مداهمة منزله في بيت ليد، في حين أقدم جهاز الأمن الوقائي على اعتقال الطالب في كلية القانون مسلم اشتية بعد استدعائه للمقابلة.

وفي جامعة البوليتكنيك في مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في كلية المهن التطبيقية صهيب القواسمة أثناء مروره على حاجز الكونتينر، فيما اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني الطالب علاء أبو عرام بعد تفتيش بيته في بلدة يطا.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة بيرزيت محمد عاصي وأحمد مفارجة من قرية بيت لقيا قضاء رام الله، كما اعتقلت الطالب في جامعة القدس أبو ديس براء شكارنة من منزله في مدينة طولكرم، علماً أنه خضع للتحقيق لدى جهاز الأمن الوقائي في المدينة قبل أسبوع فقط.

وفي سياق متصل، أصدرت محاكم الاحتلال حكماً على ممثل الكتلة الإسلامية السابق في جامعة النجاح الوطنية عاصم اشتية بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، كما أصدرت حكماً على الطالبة في كلية العلوم التطبيقية سارة حميدة بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.