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عمان-الرسالة نت

قال وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون"، الأربعاء، إن الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "قيد التطوير منذ عدة أشهر".

وذكر "تيلرسون" في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الاردني أيمن الصفدي في عمان "شاهدت عناصر تلك الخطة، وهي قيد التطوير منذ عدة أشهر".

وأضاف "لقد تشاورنا (في الإدارة الأميركية) حول الخطة وتعرفنا على مناطق تحتاج إلى المزيد من العمل، لذا اعتقد أن الرئيس (دونالد ترامب) هو من سيقرر متى يشعر بأن الوقت مناسب وأنه جاهز لإعلان الخطة".

لكن تيلرسون أكد أنها "متقدمة إلى حد ما".

وكان ترامب قرر في 6 كانون الاول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والاسلامي ومن المجتمع الدولي.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الاميركية توترا شديدا بعد قرار ترامب بشأن القدس الذي أنهي عقوداً من الدبلوماسية الاميركية المتريثة، وأعتبر الفلسطينيون انه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة بعد اليوم لعب دور الوسيط في عملية السلام.