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رام الله - الرسالة نت

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع النواب الأكاديميين وعمداء القبول والتسجيل في الجامعات والكليات في الضفة وقطاع غزة.

وناقش الاجتماع بحسب بيان صادر عن الوزارة آليات الاستفادة من ملف الإنجاز لطلبة الثانوية العامة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وارتباط ذلك بالتحاق الطلبة بتخصصات معينة في الجامعات وتعزيز المهارات المختلفة لديهم.

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة بصري صالح، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي شهناز الفار.

وأكد صالح ضرورة إعادة صياغة أسس القبول في الجامعات بما يفضي إلى التركيز مع مكونات إضافية للمعايير المستخدمة الآن والمتمثلة بعلامة الطالب في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، وبما يشمل الالتفات إلى ملف الإنجاز كمكون أساسي من مكونات عملية تقويم الطلبة بعد نهاية المرحلة الثانوية.

وشدد صالح على اهتمام الوزارة بهذا الملف، والعمل على تطوير آليات محددة وفق معايير دقيقة لتقييم ملفات الإنجاز.

بدوره، شدد القبج على أهمية ملف الإنجاز، وضرورة الاهتمام الأكبر به في المدارس والمؤسسات التعليمية، وتقييم هذا الملف بدقة بما يضمن تحقيق التفوق والتميز للطلبة في المجالات التي يرغبون بها.

وفي سياق متصل، نظمت الوزارة ورشة عمل مماثلة في قاعة بلدية رام الله، بمشاركة الوكيل صالح، وبحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي ومديري التربية والتعليم العالي في رام الله والبيرة وأريحا وسلفيت؛ باسم عريقات ونصر أبو كرش وأمين عواد، والمدير الفني في تربية ضواحي القدس عماد معالي، وعدد من مديري المدارس.

وأكد المشاركون على ضرورة الاهتمام بملف الإنجاز بصورة أكبر، مشددين على دور هذا الملف في استكشاف مهارات الطلبة وقدراتهم بما يساعدهم بالالتحاق بالتخصصات المناسبة في مؤسسات التعليم العالي.