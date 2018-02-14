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الرسالة نت-محمد العرابيد

قالت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، إن سلطة الطاقة أبلغتهم بتوقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف الليلة، بسبب نفاذ كميات الوقود الخاص بتشغيل المحطة.

وأوضح محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء، لـ"الرسالة نت"، أن توقف محطة الكهرباء سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في ظل تعطل الخطوط المصرية منذ أسبوع عن العمل، ليبقى الاعتماد على الخطوط (الإسرائيلية) بشكل كامل".

وأكد ثابت أن الأزمة ستتفاقم في ظل الأجواء الباردة التي يشهدها قطاع غزة، ما سيزيد فيه الاستهلاك على الطاقة في التدفئة من قبل المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تتكاثف الجهود لتوفير الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ليتسنى للشرعة توزيع ساعات الوصل بشكل أكبر على المواطنين.

ولفت ثابت إلى أنه وفي ظل توافر الكهرباء من المصادر الثلاثة (المصرية والإسرائيلية ومحطة التوليد) تصل الكهرباء لأربع ساعات مقابل 12 ساعة.

ويعيش قطاع غزة منذ شهرين تقريبًا أزمة كهرباء حادة، حيث تزيد ساعات الفصل عن 12 ساعة مقابل 4 ساعات فقط وصل، في ظل توقف إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب فرض ضرائب عليه من قبل الحكومة رام الله، إضافة إلى فصل الخطوط (الإسرائيلية) عن غزة بشكل شبه يومي.

ويبلغ نسبة عجز الطاقة في قطاع غزة نتيجة توقف المحطة 330 ميغاوات في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع من 450 إلى 500 ميغاوات، حسب ما ذكرت شركة توزيع الكهرباء.