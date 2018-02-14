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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي ريال مدريد غير وجهته في "الميركاتو" المقبل، من التعاقد مع الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام إلى مواطنه الشاب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية, أن وصول التشيلي أليكسيس سانشيز إلى قلعة "أولد ترافورد" قادما من أرسنال خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى عودة الفرنسي أنتوني مارسيال إلى التشكيل الأساسي لـ"الشياطين الحمر", وضع الكثير من الشكوك حول مستقبل راشفورد مع اليونايتد.

وكانت تقارير صحافية إسبانية قد ذكرت أن توتنهام رفع سعر بيع مهاجمه إلى 350 مليون يورو، لمن يرغب في التعاقد معه سواء برشلونة أو ريال مدريد، خاصة في ظل اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من الرحيل عن "الملكي, ما سيجعل الأخير ينسحب من الصراع.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن راشفورد يتطور من مباراة لأخرى، لكن ينقصه الحصول على فرصة أكبر للمشاركة, كونه لعب مع "الشياطين الحمر" 37 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 10 أهداف وصنع 8 أخرى.