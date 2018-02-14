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موسكو- الرسالة نت

قال الكرملين في بيان إن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز تطرق في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأزمة الخليجية.

وأضاف أن بوتين أكد للملك السعودي أن الأزمة الخليجية لن تساعد في توحيد الجهود في محاربة التهديد الإرهابي، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الوضع في سوريا، ونتائج مؤتمر سوتشي للحوار السوري.

وعلى صعيد العلاقات بين البلدين، أوضح الكرملين أن الزعيمين بحثا دائرة واسعة من مسائل التعاون الثنائي، خاصة في المجال التجاري الاقتصادي والعسكري والتقني، وذلك في سياق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها نتيجة زيارة الدولة للملك السعودي إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الثاني 2017.

وأعرب بوتين والملك سلمان عن استعداد بلديهما لتعزيز التنسيق المثمر في الأسواق العالمية للنفط والغاز.

وتعد زيارة الملك سلمان لروسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وقد وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حينها بأنها تمثل "انعطافة حقيقية" في علاقات البلدين.