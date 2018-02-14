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برلين- الرسالة نت

كشف باحثون ألمان أن الجسم يتفاعل مع الوجبات غير الصحية كأنها بكتيريا.

ففي إطار تجربة علمية، قام باحثون من جامعة بون الألمانية بتقديم أكل غني بالدهون والسكريات للفئران لمدة أربعة أسابيع متواصلة، وبعد مرور بعض الوقت ظهرت التأثيرات السلبية لذلك النوع من التغذية على الفئران.

وانتبه الباحثون إلى ظهور التهابات كبيرة داخل أجسامها وكأنها تعرضت لعدوى من بكتيريا خطيرة، كما جاء في موقع الصحيفة الألمانية "راينشه بوست".

وبحسب فريق البحث التابع لجامعة بون، فإن سبب ظهور تلك الالتهابات يعود إلى الخلايا المناعية في الدم، وهي مسؤولة عن تكلس الأوعية الدموية، وبعد تكلس شرايين الفئران في التجربة ماتت في غضون ثمانية أسابيع.

ويرى الباحثون أن مثل هذه العواقب يمكن أن تظهر لدى الذين يفرطون في تناول الوجبات السريعة بعد مرور خمسين إلى ستين عاما.

وبينت نتائج اختبارات أنجزت على 120 شخصا تناولوا وجبات غير صحية، أن أجسامهم أطلقت مادة مقاومة للالتهابات، وبقي الجسم في حالة تأهب تحسبا لتعرضه لهجوم جديد حتى بعد ذلك.

ويقول البروفيسور إيكه لاتز مدير معهد الحصانة الفطرية في بون، إن "جهاز المناعة يمتلك ذاكرة، وهذا سبب بقاء الجسم في حالة تأهب للرد على أي هجوم جديد"، نقلا عن الموقع الرسمي لجامعة بون.

ويضيف البروفيسور أن الالتهابات التي تظهر في الجسم بسبب الأكل غير الصحي تؤدي إلى تغيرات جينية في جسم الإنسان.

المصدر : دويتشه فيلله