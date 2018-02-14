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الكويت -الرسالة نت

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بالكويت اليوم الأربعاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث أكد الأمير أهمية دور إيران بمحاربة الإرهاب وتحقيق استقرار العراق، بينما ثمّن ظريف دور الكويت لحل الأزمة الخليجية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الوزير ظريف التقى بأمير الكويت على هامش المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق المنعقد بالكويت، مضيفة أن الشيخ الصباح أكد خلال اللقاء أهمية دور إيران في محاربة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية، خاصة في العراق، وأنه أشاد بالدور الإيراني في "تحقيق استقرار العراق".

وبحسب البيان، أكد ظريف لأمير الكويت أن طهران تثمن الدور الكويتي في جهود الوساطة لحل أزمات المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية، وأن بلاده ترى أن الكويت تلعب دورا أساسيا ومهما لتجاوز هذه الأزمات، بما فيها الأزمة الخليجية.

وقال مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن تصريحات أمير الكويت تعتبر موقفا لافتا، لا سيما أن إيران تتلقى الكثير من الانتقادات بشأن دورها في العراق، إلا أن الشيخ الصباح أدرج هذا الموقف في سياق إعادة إعمار العراق بعد هزيمة تنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة