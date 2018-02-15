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بيروت- الرسالة نت

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه لن يقود جمهور تيار المستقبل إلى أي صراع أهلي، ولن يبيع الأشقاءَ العرب ما وصفها بالبضاعة اللبنانية المغشوشة أو مواقف للاستهلاك الطائفي.

وأكد أثناء احتفال أقيم وسط بيروت في الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، أنه لن يسلم بخروج لبنان من محيطه العربي ولا بدخوله في محرقة الحروب العربية.

وأشار الحريري إلى أنه لن يتحالف مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في خضم تساؤلات عن إمكانية ذلك استكمالا لتسوية سياسة أثمرت انتخاب رئيس للبلاد ومكنته من تشكيل حكومته.

وقال "نحن تيار يرفض أي تحالف مع حزب الله"، لافتا إلى أن المواجهة السياسية والانتخابية الحقيقية هي بين تيار المستقبل وحزب الله.

وشدد الحريري على أن تياره غير قابل للكسر، وهو ركن أساسي من أركان الصيغة اللبنانية والتوازن الوطني، داعيا مناصريه إلى الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتجرى في لبنان يوم 6 مايو/أيار المقبل انتخابات برلمانية هي الأولى منذ العام 2009، بعدما مدد المجلس الحالي ولايته مرتين خلال السنوات الماضية.

وأقر لبنان قانونا جديدا للانتخابات يقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويقوم على أساس لوائح مغلقة، ويعتمد النظام النسبي للمرة الأولى.