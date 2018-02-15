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الرسالة نت - وكالات

أشاد يوريان فان دين هيريك المسؤول بالاتحاد الهولندي لكرة القدم والرئيس السابق لفريق فينورد، بالمغربي حكيم زياش نجم أياكس، في ظل العروض الرائعة التي يقدمها هذا الموسم مع فريقه في الدوري الهولندي.

وسجل زياش 6 أهداف حاسمة في الدوري الهولندي، جعلته يتلقى الإشادة من مختلف الصحف الرياضية الهولندية وكذلك من عدة نقاد رياضيين.

وقال فان دين هيريك عقب نهاية لقاء أياكس وتفينتي أنشخيده (2-1) في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الهولندي: "أتابع مباريات أياكس من أجل لاعب واحد إنه زياش، فعلا يمتعني بالأداء الذي يقدمه".

وأضاف: "في مباراة فريقه الأخيرة حصل على ركلة جزاء سجل منها فريقه في وقت حاسم، إنه مثال للاعب الذكي في الملعب".

يشار إلى أن زياش كان يخطط للرحيل عن أياكس في الانتقالات الشتوية الماضية, ما جعل الجماهير توجه له صيحات الاستهجان, إلا أنها أشادت به في اللقاء الأخير ضد تفينتي.