تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة -الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 16 شابا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة، وزعمت ضبط أسلحة في مدينة يطا في الخليل.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت المواطن أيمن الطشطوش، ويزن جعارة.

ومن بلدة يعبد في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أنس قبها، فيما اعتقلت شادي أبو غربية من بلدة الرام في القدس، وعدي وليد محمد الطيطي من مخيم الفوار، وعبد المحسن شلالدة من سعير بالخليل.

كما واقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت كلاً من ماهر الجندي من يطا جنوب الخليل، وحسن سلامة البرغوثي، وسامر عطا، من دير أبو مشعل غرب رام الله وسامح عبد الغني من بلدة صيدا قرب طولكرم.

كما واقتحمت بلدة علار في طولكرم واعتقلت محمد منيف عسراوي.