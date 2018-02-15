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بيت لحم-الرسالة نت

شرعت سلطات الاحتلال ، مساء الأربعاء، بنقل الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لقرية الولجة غرب بيت لحم من الجهة المحاذية لمنطقة كريمزان من أراضي مدينة بيت جالا.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض في منطقة "عراق سويدان"، حيث سيتم نقل الحاجز العسكري الجديد على عمق 1.5 كم من أراضي القرية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عزل نبع الحنية وآلاف الدونمات الزراعية، وبالتالي عدم السماح لأصحابها من الوصول اليها والمواطنين من الوصول الى النبع للاستجمام.