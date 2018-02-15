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المنامة-الرسالة نت

تظاهر العشرات من المعارضين أمس في عدة قرى بحرينية في الذكرى السابعة لإطلاق حركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد قبل سبع سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن مواجهات وقعت بين عناصر الشرطة والمتظاهرين "الذين رددوا شعارات معادية للنظام تكرم ضحايا القمع".

وأوضحت المصادر أن الشرطة تدخلت في عدة قرى مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أرسلت تعزيزات من الشرطة إلى قرى أخرى لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المحاور الرئيسية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع مظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها المعارضة تطالب بإصلاحات سياسية جذرية وإقامة ملكية دستورية في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت تنظم مظاهرات من حين لآخر في المملكة ترافقها أعمال عنف ضد قوات الأمن مما يؤدي أحيانا إلى سقوط قتلى.

يُذكر أن القضاء في البحرين أمر بحل جمعية الوفاق الوطني، وهي حركة المعارضة الشيعية الرئيسية في المملكة، وحكم على زعيمها علي سلمان بالسجن.

كما صدرت أحكام قضائية على عشرات المعارضين بالسجن أو الإعدام لتورطهم في أعمال عنف كما أسقطت الجنسية عن المئات.

وفي بيان لها أمس الأربعاء، أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن البحرين أسقطت جنسيتها عن سبعة صحفيين لتغطية الأحداث منذ 2011.

الجزيرة نت