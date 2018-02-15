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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

قتلى وعشرات الجرحى جراء إطلاق النار في مدرسة في ولاية فلوريدا، تم القبض على مطلق النار

استسلم رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما لمطالب حزبه واستقال بسبب قضايا الفساد

7 جنود أصيبوا بجروح بعدما انفجر لغم أرضى شمال البحر الميت

زيادة كبيرة في المساعدات المقدمة إلى الأردن رغم معارضتها الاعتراف بالقدس

يديعوت أحرونوت:

طردوه من المدرسة فقرر الانتقام وأطلق النار ما أدى لمقتل 17 طالبا في مذبحة فلوريدا ليلة أمس

مذبحة فلوريدا : طلاب اليهود من بين الضحايا

مناقشة مجلس الأمن: "إسرائيل مذنبة بالحالة الكارثية في غزة"

السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة حول التصعيد في الشمال: "إسرائيل دافعت عن نفسها"

اصطدم سائق مع شاحنة متوقفة في ريشون لتيسون وقتل

مصر: سياسي اعتقل لعلاقاته مع الإخوان المسلمين

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتم ضبط أسلحة في يطا

بعد الفحص تبين أن التقارير عن سقوط صاروخ ليلة أمس من سيناء كان غير صحيح ولم يعثر على شيء

استقال رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما

تقارير عربية: تفعيل المضادات السورية ضد طائرات بدون طائرات بدون طيار اسرائيلية

"إسرائيل" هيوم:

مذبحة مروعة في مدرسة في فلوريدا: 17 قتلوا تم القبض على مطلق النار

الرئيس ريفلين: نقف جنبا إلى جنب مع شعب فلوريدا صلوات للضحايا وأسرهم

الخليل: المسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب يفتعل مشادة لفظية مع شرطة الحدود بالقرب من الرم الابراهيمي

3 إصابات متوسطة في حادث سير بالقرب من مفرق لهافيم في الجنوب

بعد الفحص تبين أن التقارير عن سقوط صاروخ ليلة أمس من سيناء كان غير صحيح ولم يعثر على شيء

القناة 7 العبرية:

فلوريدا: ارتفع عدد القتلى في حادث إطلاق النار إلى 14 قتيل

السفير البوليفي لدى الأمم المتحدة: "إسرائيل" مسؤولة عن الوضع الكارثي في ​​غزة

في محكمة عوفر العسكرية : اليوم سيتم إصدار الحكم النهائي على "عمر العبد" قاتل عائلة سالمون في "نفيه تسور" (حلميش) حيث ادين بثلاث جرائم قتل ورابعة محاولة قتل

نائب رئيس وزراء سوريا: استخدام الأسلحة الكيميائية غير أخلاقي

سوف يجتمع ترامب ورئيس المكسيك في الأسابيع المقبلة

القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 16 فلسطينيا من الضفة

عدد من القتلى في اطلاق النار في الولايات المتحدة

انفجار لغم ارضي في سيارة عسكرية وجرح سبعة جنود

السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: إيران اتخذت خطوة تصعيد حادة

تم ضبط أسلحة غير قانونية في قرية يطا جنوب الخليل

القناة 14 العبرية:

بعد توصيات الشرطة ضد نتنياهو -استطلاع القناة 10 حال إجراء انتخابات:

سيحصل حزب الليكود على27 مقعد

ارسل الجناح الاستراتيجى لوزارة الخارجية الليلة الماضية برقية سرية الى 15 من السفراء الإسرائيليين فى الدول تتضمن الوثيقة توجيهات لإرسال رسائل حادة ضد إيران والنظام السوري

مذبحة الطريق: 2 قتلى وجرحى خطيرة في الحوادث

قتيلين خلال حوادث طرق الليلة في البلاد

50% يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة في أعقاب توصيات الشرطة

والا العبري:

مقتل إسرائيلي 40 عام في حادث تصادم في ريشون لتسيون

انفجار لغم بجيب عسكري على الطريق 90 قرب وادي الأردن ووقوع إصابات وتم استدعاء طائرة هليوكبتر لإخلاء الجرحى

ليبرمان: إيران أعلنت الحرب علينا ليس اليوم فقط بل منذ فترة طويلة وتقاتلنا عن طريق وكلائها حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس والنظام السوري ونحن سوف نفعل كل شيء للحفاظ على أمن "إسرائيل"