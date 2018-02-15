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غزة-الرسالة نت

قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، إن جدول توزيع الكهرباء غير مستقر وغير واضح نتيجة النقص الحاد في الكهرباء بعد توقف محطة التوليد الرئيسية عن العمل الليلة الماضية.

وحذرت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، من تداعيات النقص الحاد للكهرباء في ظل توقف المحطة واستمرار تعطل الخطوط المصرية منذ أسبوع خاصة على قطاعي الصحة والخدمات.

ودعت كافة الأطراف إلى سرعة التحرك لوقف التدهور الخطير في تلك المرافق عبر توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم وإعادة اصلاح الخطوط المصرية، وتوفير مزيد من الطاقة حتى تتمكن الشركة من ممارسة مهامها وتوصيل الكهرباء لألاف الأسر والمرافق الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين.

وأكدت أن العجز في الطاقة بغزة وصل إلى 330 ميجا وات مقابل احتياج السكان البالغ 550 ميجا وات، مشيرة إلى أن جدول التوزيع للكهرباء وفي ظل الاعتماد الكلي على الخطوط الإسرائيلية فقط، سيتضح نهاية هذا اليوم.

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بحلول منتصف الليلة الماضية وبشكل مفاجئ بإيقاف محطة التوليد الرئيسية عن العمل بسبب نفاذ كميات الوقود اللازمة لتشغيلها.