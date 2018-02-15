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القدس المحتلة-الرسالة نت

تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع في جلسة مفتوحة عقدتها صباح الخميس بطلب سلطة السجون الإسرائيلية تمديد العزل الانفرادي لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل وشيخ الأقصى الأسير رائد صلاح 6 أشهر إضافية.

وتقدمت سلطة سجون الاحتلال بالطلب استباقًا لموعد انتهاء مدة عزل الشيخ صلاح والتي تنتهي بتاريخ 26 فبراير الجاري.

وأرفقت سلطة السجون في طلبها للمحكمة ما زعمت أنه مبررات لتمديد فترة عزله ومنها: "توصية من لجنة العزل في مصلحة السجون وتقارير عن الحالة الصحية للشيخ رائد إلى جانب كونه رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، وشخصية مؤثرة في المجتمع الفلسطيني بإسرائيل وفي الضفة وقطاع غزة".

وزعمت في طلبها "أن اختلاط الشيخ صلاح مع باقي السجناء يشكل خطرًا على أمن اسرائيل".

وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على "العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية "الشمالية" التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17 نوفمبر عام 2015.

وكانت محكمة الصلح بحيفا مددت اعتقال صلاح إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ صلاح استئنافاً للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.