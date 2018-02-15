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الرسالة نت - ترجمة خاصة

حكمت محكمة عوفر العسكرية اليوم الخميس بالسجن 4 مؤبدات والتعويض النقدي بمبلغ 1,8 مليون شيكل على الشاب عمر العبد من قرية كوبر منفذ عملية حلميش في يوليو الماضي، والتي قُتل فيها 3 مستوطنين

وأعلن القضاة انهم ناقشوا قانون الحد الأقصى للعقوبة - عقوبة الإعدام - لكن لم يتم الاتفاق عليه وقال القضاة أنه "لا يمكن للكلمات أن تصف عملية القتل" واضاف "انهم يطلبون من السلطات عدم إطلاق سراحه في اي صفقة تبادل مستقبلية".

ويعد القاضي "دوف غرينباوم" من الأقليه المؤيدة لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات وأوضح "شاهدت المتهم الذي يبتسم باستمرار حتى في وجه افراد العائلة الذين وأقول إن المتهم يجب ان يحكم عليه بالإعدام".