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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع السابع عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة أربعة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يستضيف اتحاد الشجاعية منافسه الصداقة على ملعب فلسطين بغزة, بينما يلتقي شباب رفح مع اتحاد خانيونس على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

أما في الأولى, فيلعب خدمات البريج مع خدمات دير البلح على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, ويواجه التفاح نظيره الزيتون على ملعب التفاح شرق غزة.

صحوة وصدارة

ويترقب اتحاد الشجاعية نظيره الصداقة على أحر من الجمر, في مباراة طاحنة بين الفريقين, الساعيين لتحقيق طموحاتهما المختلفة هذا الموسم.

ويدخل "المنطار" (الخامس 23 نقطة) المواجهة بمعنويات مرتفعة, واضعا أمامه طموح تحقيق النقاط الثلاث فقط, لأجل مواصلة الصحوة التي بدأها الفريق منذ انطلاق الدور الثاني مع مديره الفني مصطفى نجم, علما أنه سحق شباب جباليا (4-0) الأسبوع المنقضي.

أما الصداقة (الثاني 31 نقطة), فيمنّي نفسه بتقديم عرض قوي لضمان خطف الصدارة مؤقتا من جهة, والظهور بصورة مخالفة لما كانت عليه في الجولة الأخيرة التي شهدت خسارته الصاعقة أمام القادسية (1-2) من جهة أخرى, في ظل تراجع أداء الفريق خلال الدور الثاني عامة مع المدرب عماد هاشم, بعدما فقد 8 نقاط من أصل 15 ممكنة,

المنطقة الدافئة

وفي موقعة مهمة ومصيرية على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يتأهب شباب رفح لتحدي منافسه اتحاد خانيونس.

ويأمل "الزعيم" (السابع 21 نقطة) أن يظهر بصورة قوية في اللقاء, لأجل القفز عدة مراكز في الجدول, خاصة بعد فوزه الكبير على غزة الرياضي (4-1) في الجولة الماضية بقيادة مديره الفني أمين عبد العال.

في المقابل, يبحث "الطواحين" (الحادي عشر وقبل الأخير 14 نقطة) عن فوزه الثاني تواليا, والذي سيكفل له وضع قدم في المكان الدافئ بالترتيب مع مدربه محمد صيدم, لاسيما بعد الانتصار الثمين على الهلال (1-0) مؤخرا.

صراع الأولى

وفي منافسات الدرجة الأولى, تجري مباراة متكافئة ومثيرة بين خدمات البريج وخصمه خدمات دير البلح.

ويطمح خدمات البريج (الرابع 25 نقطة) لاستغلال اللقاء لأجل تصحيح أوضاعه في المسابقة, بينما يرنو خدمات دير البلح (الثامن 23 نقطة) للحفاظ على حظوظه بالمنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

وفي آخر لقاءات الجمعة, يلتقي التفاح (السابع 23 نقطة) مع الزيتون (الخامس 23 نقطة) في صراع قوي وطاحن بين الطرفين, اللذين يأملان منافسة أندية القمة على اللعب مع الكبار الموسم المقبل.