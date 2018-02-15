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الضفة المحتلة-الرسالة نت

قالت حركة "حماس"، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة اعتقلت 3 مواطنين واستدعت آخر، كما احتجزت أسير محرر وزوجته أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة.

وأشارت الحركة في بيان وصل الـ "الرسالة نت"، اليوم الخميس، إلى أن جهاز الأمن الوقائي في سلفيت الأسير المحرر والطالب في بوليتك فلسطين عبادة مرعي بعد اقتحام سكنه وتفتيشه ومصادرة جواله وحاسوبه الشخصي.

وحسب البيان، فإن مخابرات السلطة اعتقلت في رام الله الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق راسم عاصي بعد استدعائه للمقابلة الأربعاء.

وفي السياق، اعتقلت المخابرات العامة في طولكرم الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أسيد أبو سليمان وزوجته، وقامت بالتحقيق معهم بعد عودتهما من تأدية مناسك العمرة، يذكر أن أسيد هو شقيق الشهيد الثالث في انتفاضة القدس حذيفة سليمان، وفق الحركة.

وبيّنت حماس أن الأمن الوقائي في قلقيلية اعتقل الأسير المحرر والمعتقل السابق عدة مرات أشرف قرعان من مكان عمله، كما استدعت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عميد زماري للمقابلة الأحد القادم.

وفي قلقيلية، يواصل كل من ميسرة عفانة وصالح داوود وعبد الله ولويل ومحمود خدرج ولؤي فريج وإبراهيم زيد وصالح أبو صالح وأحمد حسنين إضرابهم عن الطعام بعد أن رفض جهاز الوقائي الإفراج عنهم، علماً أنهم معتقلون منذ ما يزيد عن 4 أشهر، وصدر بحقهم أكثر من قرار إفراج من المحكمة.