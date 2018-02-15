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رام الله-الرسالة نت

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشاب المريض سامح عبد الغني ( 22 عاما ) من طولكرم، والذي تم اعتقاله منتصف الليلة الماضية بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الخميس، أن الأسير عبد الغني يعاني من بتر في ساقه الأيمن، وخضع لعدة عمليات حتى تمكن من تركيب طرف اصطناعي، وسبب ذلك إصابته بمرض نادر أسمه ( Marfan Sendrome ) يتلف شرايين الجسم، بالإضافة الى معاناته من مشاكل في القلب وشبكية العين.

وطالبت الهيئة كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل الفوري لإنقاذ حياة سامح، لأن بقائه في الأسير في ظل هذه الظروف الصحية المعقدة التي يعاني منها، يعني أن حياته مهددة بالخطر، خصوصا أنه يتلقى علاجا منتظما، وبحاجة الى رعاية صحية دائمة.