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غزة-الرسالة نت

أكد رئيس لجنة الحضانات في قطاع غزة نبيل البرقوني أن 6 من الأطفال الخدج تُوفوا منذ بداية هذا العام، بسبب عدم توفر إبر "السيرفاكتنت" التي تساعد الخدج على التنفس، نظرًا لعدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي لديهم.

وأشار البرقوني في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن مستشفى الشفاء لوحده استقبل 87 من الأطفال الخدج خلال 37 أسبوعًا، و10% على الأقل من هؤلاء الخدج بحاجة لهذا العلاج، مشددًا على أن عدم توفر هذا العلاج سيهدد حياة المزيد منهم.

وحول أزمة النظافة، أكد أن انعدام النظافة سيتسبب في انتشار العدوى بشكل كبير بين الأطفال الخدج وحديثي الولادة الذين يفتقدون للمناعة القوية.

ولفت إلى أن الأطفال في الوضع الطبيعي يحتاجون إلى تناول أجسام مناعية لزيادة مناعتهم ومنع إصابتهم بالأمراض، في حين أن انعدام النظافة وانتشار العدوى يعني إصابتهم بمضاعفات عديدة قد تؤدي بهم إلى الوفاة.