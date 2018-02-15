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القدس المحتلة-الرسالة نت

واصل مستوطنون متطرفون صباح الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المقتحمين المتطرفين بدءً من دخولهم من باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى وخروجًا من باب السلسلة.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة "صفا" أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا بعد اقتحام 84 مستوطنًا المسجد الأقصى على عدة مجموعات.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عن الأبواب، فيما توافد العشرات من أهل القدس والداخل المحتل للمسجد، وتصدوا لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

ويأتي ذلك، فيما شارك المئات من المستوطنين مساء الأربعاء في مسيرة استفزازية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، دعت إليها منظمات "الهيكل" المزعوم ومدارس يهودية دينية متطرفة.

وانطلقت المسيرة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، من باب العامود إلى منطقة الواد، وباب سوق القطانين، ودارت حول أبواب الأقصى

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في البلدة القديمة وباب السلسلة وطريق المجاهدين وغيرها من أجل تأمين المسيرة المتطرفة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم في محيط الأقصى والبلدة القديمة.

ورفع المستوطنون خلال المسيرة الإعلام الإسرائيلية وأعلام "الهيكل"، وسط هتافات معادية للعرب والمسلمين، ودعوات لبناء "الهيكل" فوق أنقاض الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.