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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية ألمانية, أن نبيل بن طالب نجم منتخب الجزائر وفريق شالكة، يخطط للرحيل عن ناديه الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية, بسبب خروجه من حسابات مدربه دومينيكو تيديسكو.

وكان بن طالب قد أبدى تذمره من عدم اللعب بانتظام خلال الموسم الجاري، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، وهو ما لم يرق لمدربه تيديسكو الذي لم يضمه السبت الماضي، لقائمة اللاعبين الذين استدعاهم للمشاركة أمام بايرن ميونيخ (1-2).

وظهر اللاعب بمستوى رائع طوال الموسم الماضي، حيث شارك في 44 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى، غير أن توتر علاقته بمدربه جعله يكتفي بالظهور في 7 مباريات فقط الدوري الألماني، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

يشار إلى أن القيمة التسويقية لبن طالب حافظت على استقرارها عند 18 مليون يورو في "موقع ترانسفير ماركات"، المختص بتقييم أسعار اللاعبين.